  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Aralık 2019 13:14

Otobüs şoförüne yumruklu saldırı kamerada

Malatya'da bir belediye otobüsü şoförü, durakta durmadığını iddia eden yolcunun yumruklu saldırısına uğradı. Dudağından yaralanan şoförün şikayeti üzerine yolcu gözaltına alındı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, dün öğle saatlerinde Zafer Mahallesi'ne giden otobüste meydana geldi. Büyükşehir Belediyesinde görevli otobüs şoförü Sercan Yokuş, seyir halindeyken yanına Yasin D. isimli yolcu geldi. Otobüsün 'dur' düğmesine bastığını ancak istediği durakta durmadığını öne süren Yasin D. ile şoför arasında tartışma çıktı. Tartışman sırasında Yasin D., hareket halindeki otobüste şoför Sercan Yokuş'a yumruk atmaya başladı. Saldırıya uğradığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybeden şoförü ise yol ortasında otobüsü durdurarak yolcuyu aşağı indirdi. Yaşanan olay sonrası çalışma başlatan polis, bu sabah saatlerinde Yasin D.'yi gözaltına alarak sorgulamaya başladı. 

Yumruklu saldırı anı ve sonrasında yaşananlar ise otobüsteki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.



DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
malatya , otobüs şoförü
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM