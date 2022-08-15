Otobüs terminalinde 16 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Dikili ilçesinde bir kişi 14 yıllık eşini otobüs terminalinde 4 bıçak darbesiyle öldürdü.

Kan donduran olay, 12 Ağustos günü saat 17.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki Dikili Otobüs Terminali'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Hanife Ç., eşinden sürekli şiddet gördüğü için evi terk edip, otogara gitti. Bunu fark eden Haydar Ç. da eşinin peşine düştü. Ç., otogarda bulduğu eşini 2'si göğsünden, 2'si de sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hanife Ç.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Ç.'nın cenazesi, Deliktaş Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Polis ekipleri de Haydar Ç.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Ç.'nın, polisteki ifadesinde, "Olay günü Hanife'yi otogarda gördüm. Aramızda geçimsizlik vardı. Beni aldattığını düşündüm, öldürdüm" dediği de ortaya çıktı.

DEFALARCA UZAKLAŞTIRMA ALDIRMIŞ

Öte yandan Hanife Ç.'nın, 16 yıl önce kaçarak evlendiği Haydar Ç.'dan sık sık şiddet gördüğü öğrenildi. Hanife Ç.'nın eşi hakkında defalarca uzaklaştırma kararı aldırdığı, son uzaklaştırma süresinin ise cinayetten 15 gün önce sona erdiği belirtildi. Hanife Ç.'nın boşanmak istediği ancak eşinin bunu kabul etmediği öğrenildi.