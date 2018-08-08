  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 08 Ağustos 2018 12:58

Otobüste çocuğu döven kişiyle ilgili flaş gelişme

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki bir çocuğu kemerle döven şüpheli serbest bırakıldı.

A+ A-

Şanlıurfa'da özel halk otobüsünde 10 yaşındaki B.A.'yı kemerle dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.B., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Eyyübiye Mahallesi'nde şehir içi özel halk otobüsünde B.A.'yı kemerle dövdüğü görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine dün gözaltına alınan Y.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemede çocuğu, küfür ettiği için dövdüğünü söylediği öğrenilen Y.B., serbest bırakıldı. B.A. da Çocuk Şubesi ekiplerince alınan ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.

DHA

otobüs , dayak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM