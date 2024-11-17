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Otobüste dehşet anları: Erkek yolcu, tartıştığı kadını bıçakladı

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Bursa'da özel halk otobüsüne binen bir kadın, tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Kent içi toplu ulaşım aracı olan özel halk otobüsüne binen G.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında G.K, tartıştığı erkek yolcunun bıçaklı saldırısında bacağından yaralandı. Şüpheli olayın ardından otobüsten inip kaçtı.

Diğer yolcuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da özel halk otobüsüne binen bir kadın, tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı. Polis, kaçan erkek şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

Etiketler bursa özel halk otobüsü bıcaklı saldırı
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