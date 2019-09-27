  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 27 Eylül 2019 14:10

Otobüste liseliye taciz tutuklaması

Kayseri'de, önceki gün özel halk otobüsünde Ö.Y. (16) adlı liseli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işçi M.Ö. (30), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Otobüste liseliye taciz tutuklaması
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, önceki gün merkez Talas ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Özel halk otobüsünde yolcu olan lise öğrencisi Ö.Y., ayakta yolculuk yaptığı sırada arkasında bulunan kişinin kendisine elle tacizde bulunduğunu iddia etti.

Bunun üzerine otobüs şoförü, kapıları kapatarak, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, işçi M.Ö.'yü gözaltına aldı.

Sorgusunda suçlamayı kabul etmeyen M.Ö., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece 'cinsel istismar' suçundan tutuklandı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otobüs , taciz , liseli genç kız , otobüste taciz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM