Otobüste maske tartışması: Ben takıyorsam siz de takacaksınız

Sivas'ta bir kişi, özel halk otobüsünde maske takmayan yolculara tepki gösterdi. 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyen kişiyi, diğer yolcular sakinleştirdi.

Sivas'ta bir yolcu özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösterdi. Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi. Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.