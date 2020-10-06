Otobüste sosyal mesafe kavgası! Yanından kalkmasını isteyince olanlar oldu

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İzmir'de, şehir içi yolcu otobüsünde yolculuk eden bir kişi, yanındaki koltuğa oturan bir diğer yolcuyu, sosyal mesafe kuralı gereği kalkması gerektiği konusunda uyardı. İkisi de 65 yaş üstü olduğu tahmin edilen 2 yolcu arasında tartışma çıktı. Yolculardan biri kalkmamakta ısrara edince, diğer yolcu kolundan tutup kaldırmaya çalıştı.
O anlar, otobüstekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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