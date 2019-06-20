Otobüsün önünü kesip kadını darp ederek kaçırdılar

Otobüsten darp edilerek kaçırılan Kadriye Çavuş isimli kadın için Emniyet'ten açıklama yapıldı.

Ankara-Mersin istikametinde hareket eden Villa Turizm'e ait otobüs Aksaray Tuana Turistik Tesisleri'nde verdiği molanın ardından hareket ederken, .. .. .. plakalı beyaz bir araç otobüsün önünü kesti ve araçtan inen saldırganlar otobüste bulunan Kadriye Çavuş isimli kadını darp ederek kaçırdı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Emniyet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün Ankara-Mersin istikametinde seyir halinde bulunan bir otobüsten kaçırılan Kadriye Çavuş isimli vatandaşımızın bulunması ile ilgili olarak emniyet birimlerimizce çalışma başlatılmıştır..." denildi.

SOYLU: ŞAHISLAR YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Soylu, saldırganların yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Trafik ve asayiş birimlerimiz tarafından araca el konulmuş, şahıslar yakalanmıştır. Kadriye Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü yetkilileri ve emniyet güçlerimizin korumasındadır. Tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur.”