Otogar cinayetinin detayları ortaya çıktı

Batman otogarında 28 Ağustos'ta meydana gelen olayda R.K. ve kardeşi A.K. Suat Yüksekbağ'ı bıçaklamış; yanına kimsenin yaklaşmasına izin vermeyerek ölmesini beklemişti.

Olay yerine gelen polis, R.K. ve A.K.'ya müdahale etmek yerine çevredeki kalabalığı dağıtmaya çalışmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte polisler hakkında idari soruşturma başlatan Batman Valiliği, daha sonra "Bıçaklı saldırıya ilişkin kademeli güç kullanmada zaafiyet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen 5 polisin görevden uzaklaştırıldığı" açıklamasında bulunmuştu.

"İlk iki bıçak darbesini otobüste aldı"

Independent Türkçe'ye açıklamalarda bulunan mevsimlik işçi olarak çalışan babası Nuri Yüksekbağ, oğlunun üç ay önce askerliğini bitirip kan davalı aileye kalan parayı vermek için yanına gelmeye çalıştığını belirtirken, oğlunun altı kişi tarafından saldırıya uğradığını ve ilk iki bıçak darbesini otobüste aldığını söyledi.

"Suat, 35-40 dakika yaralı bir şekilde müdahale edilmeden bekletildi"

Baba Yüksekbağ, oğlunun yaralandıktan sonra can havliyle kendisini dışarıya attığını söylerken polislerin tutumunu anlayamadığını şu sözlerle belirtti:

"Suat otogar binasının içine kadar o yaralı haliyle gidiyor. Binanın içine kadar takip eden saldırganlar orada da bıçaklıyorlar. Halk müdahale etmek istiyor ama polisler engel oluyor. Bana anlatılanlara göre Suat yaklaşık 35-40 dakika yaralı bir şekilde hiç müdahale edilmeden bekletiliyor. Cinayet anına ait birkaç görüntü sosyal medya platformlarında paylaşıldı. Etraftaki insanların polislere neden müdahale etmiyorsunuz dedikleri açıkça görülüyor. Oradaki polislerin tutumunu anlamak güç."

Oğlunun saldırıya uğradığı otobüs firmasının ihmali olduğunu iddia eden baba Yüksekbağ, firma hakkında da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Hatırlı insanların araya girmesi sonrası kan davalı aile ile barışıp 50 bin TL ödediklerini anlatan baba Yüksekbağ, geriye kalan 100 bin TL'yi denkleştirmek için ailesi ile Kütahya'da mevsimlik işte çalıştığını aktardı.

"Oğlumun bedeninde 12 bıçak darbesi vardı"

Baba Nuri Yüksekbağ oğlu Suat'ın 12 bıçak darbesi aldığını söyledi. Kan davasına sebep olayın ise geçen sene 5 Eylül'de Batman'ın Kozluk ilçesinde meydana geldiğini şöyle ifade etti:

"Karşı taraftan iki kişi oğlumun yanına gelip kendilerini Kozluk'tan Siirt'in Ziyaret ilçesine götürmelerini istiyor. Oğlum da arabada yakıtın olmadığını, yakıtı doldurmaları durumunda onları götüreceğini söylüyor. Tartışmanın büyümesi üzerine kavga ediyorlar. Kavga esnasında karşı taraftan biri kalbine aldığı bıçak darbesi yüzünden hayatını kaybediyor. Olayda bıçağın kimler tarafından kullanıldığı hala bilinmiyor."

Baba Yüksekbağ, olaya karışan oğlunun bir senedir cezaevinde olduğunu belirterek, davanın henüz sonuçlanmadığını sözlerine ekledi.