Otomobil içinde yasak aşk vahşeti: 3 çocuk annesi kadını katledildi

Kırıkkale'de bir kişi ilişki yaşadığı öne sürülen evli ve 3 çocuk annesi 43 yaşındaki kadını maket bıçağıyla araçta boğazını keserek öldürdü. Korkunç cinayetin altından yasak aşk iddiaları çıkarken, zanlının savunması da ortaya çıktı.

Kırıkkale'de ilişki yaşadığı öne sürülen F.C.'i (43) maket bıçağıyla araçta boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan E.B., "O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım" dedi.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda 4 Nisan günü E.B., iddiaya göre ilişki yaşadığı evli ve 3 çocuk annesi F.C. ile aracında tartıştı. E.B., maket bıçağı ile F.C.'in boğazı kesti. Ağır yaralanan F.C., kaldırıldığı hastanede 20 gün sonra hayatını kaybetti. E.B., polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

E.B. hakkında, 'kasten öldürme' ve 'mala zarar verme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanık E.B.'ın, Kırıkkale 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık E.B., taraf avukatları ve F.C.'in yakınları hazır bulundu.

E.B., F.C. ile aynı iş yerinde çalıştıkları sırada tanıştıklarını ve 3-4 yıldır birlikte olduklarını öne sürdü. Kendisine maddi ve manevi anlamda destek sağladığını iddia eden E.B., "Olay günü beni F.C. aradı ve aracıyla evden aldı. Ablam da şahit. O gün alkollüydüm ve bir süre tartıştık. Araçtan indim, sonra aracın camını kırdım ve tekrar içeri girdim. Tartışma sırasında elimde maket bıçağı vardı, nasıl olduğunu anlamadım, birden olay gerçekleşti. Olay günü bende bulunan ikimizin fotoğrafları dolayısıyla tartışma çıktı. 'Fotoğrafları sileceğim' deyince 'Silme anı olarak kalsın' dedi. Ayrılmak isteyen o değil, bendim. Ayrıca birlikte olduğumuzu ablası ve yeğeni de biliyordu" dedi.

F.C.'in eşi Abdullah A.C., 2 yıldır Kırşehir'de çalıştığını, hafta sonları Kırıkkale'ye geldiğini ve sürekli ailesiyle görüştüğünü belirtti. Sanığın bir süre önce kendisine mesaj attığını aktaran A.C., "'Eşinle görüntülerim var' dedi. Eşime sorduğumda, 'Beni tehdit ediyor' dedi. Sanığın evimize gelmesi söz konusu olamaz çünkü aynı apartmanda yakınlarımız da oturuyor" dedi.

Sanığın babası H.B. de oğlunun 2 yıl önce başkasıyla evlendiğini ve 2 çocuğu olduğunu söyledi. F.C. ile oğlunun birlikteliğini sonradan öğrendiğini aktaran H.B., "Bir gün F.C.'ı arayarak çocuğumun peşini bırakmasını söyledim; ancak uzaklaştırma kararı olmasına rağmen bırakmadı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma ertelendi. (DHA)

DHA