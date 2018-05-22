Otomobil içindeki 3 kişiyle nehre uçtu

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34'üncü kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Artvin'den Şavşat'a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Çoruh Nehri'ne uçtu. Sürüklenen otomobil, bir süre sonra gözden kayboldu. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı.





OTOMOBİL ÇIKARILDI, 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Artvin'de, dün akşam saatlerinde Çoruh Nehri'ne uçan otomobil, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarıldı. Otomobilde, Dursun Gül'ün (80) cansız bedenine ulaşıldı. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal'a ulaşılamadı.



Artvin Deniz Polisi Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar, kayıp 2 kişiyi arama çalışmalarını sürdürüyor.

