  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 03 Mart 2020 13:57

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü tedaviye alındı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sakarya'daki kaza öğle saatlerinde, Akyazı Karaçalılık Mahallesi’nde meydana geldi. Murat Furuncu’nun kullandığı 54 M 2008 plakalı minibüs, caddeye çıkan Ahmet Kanmaz’ın sürücüsü olduğu 54 H 4173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Ahmet Kanmaz araçta sıkışırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Araçtan çıkarılan Ahmet Kanmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yaralı , otomobil , minibüs
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM