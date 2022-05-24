Otomobil, kamyona ok gibi saplandı: 4 ölü
Kayseri'de kamyona arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti.
Kayseri'de bir otomobil, Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan 1 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İHA
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