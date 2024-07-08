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Otomobil metro istasyonuna uçtu

Otomobil metro istasyonuna uçtu
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Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil metro istasyonunun girişine uçtu.

Olay, sabah saatlerinde, Ankara'nın Çankaya'ya ilçesi Kızılay semtinde meydana geldi.

Henüz adı bilinmeyen sürücünün kontrolü kaybederek 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girdi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kullandığı beyaz otomobil, düştüğü metro istasyonunun merdivenlerinin üzerinde kaldı.

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobil metro istasyonunun girişine uçtu.

Çevredeki vatandaşların ihbar etmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, aracı çekiç yardımıyla bölgeden kaldırıldı. (AA)

AA

Etiketler ankara Kızılay kızılay metrosu metro girişi metro merdivenleri araç
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