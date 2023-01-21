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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı
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Bingöl'ün Genç ilçesinde, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Koçsırtı köyünde meydana geldi. Nimetullah B. yönetimindeki otomobil, köy yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü B.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, isimleri henüz öğrenilemeyen 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. B.’nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Etiketler bingöl şarampol trafik kazası
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