Otomobil tırın altına ok gibi saplandı

Manisa'da akaryakıt istasyonundan ana yola çıkış yapan tıra otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Turgutlu ilçesi Atatürk Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir akaryakıt istasyonundan çıkış yaparak karşı şeride geçmek isteyen tır ile o sırada yol üzerinde seyir halinde olan otomobil çarpıştı.

Tırın dorsesinin altına giren otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, araç içerisinde yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde tırın manevra yaptığı sırada otomobilin duramayarak dorsenin altına girdiği görülüyor.

İHA