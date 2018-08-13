Otomobilde fuhuş yaparken yakalandılar

İhsaniye Mahallesi'nin GMK Bulvarı'na bakan eski Yurtkur Müdürlüğü önünde bekleyen A.E. adlı kadın, otomobille gelen M.K.K.'yi otostop yaparak durdurup, fuhuş için anlaştı. A.E. ve M.K.K., araçla Nusratiye Mahallesi'nin ara sokaklarına gitti. Burada araç içinde ilişkiye giren A.E. ve M.K.K., polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.



Deri ve Zührevi Hastalıklarla Mücadele Kurumu'nda sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen A.E., para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği M.K.K. ile birlikte ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Otomobilde fuhuş yaparken suçüstü yakalanan A.E. adlı kadın ile sürücü M.K.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.