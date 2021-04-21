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Otomobilde kanlı infaz!

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Şahin A. (25), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Olay, öğleden sonra Viranşehir- Ceylanpınar yolunda meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş yapıp, evine dönen Şahin A.'nın plakası öğrenilemeyen aracına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçarken, otomobilde kanlar içinde kalan A.'yı görenler de sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Şahin'in cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Polis ekipleri, silahlı saldırıyı düzenleyen şüpheli veya şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. 

Etiketler şanlıurfa otomobil silahlı saldırı
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