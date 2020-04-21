  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 21 Nisan 2020 10:14

Otomobilde kız arkadaşına kabusu yaşattı!

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir kişi, otomobilin içindeki kız arkadaşını tekme tokat dövdü. Çevredekilerin tepkisine aldırış etmeyen şahsın genç kadına şiddet uyguladığı anlar kameraya yansıdı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Olay, akşam saatlerinde Keçiören ilçesi Selçuklu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, 06 FTZ 68 plakalı otomobilin içindeki çift uzun süre sözlü olarak tartıştı. Tartışmada şahıs, kadının yüzüne defalarca tokat ve yumruk attı. Daha sonra otomobilinden inen adam, hızını alamayarak otomobilin kapısını açıp kadına tekmeler savurdu. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşlar adama müdahale etmek istedi.



O esnada şahıs kendine müdahale etmek isteyen vatandaşlara da tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine haber verince çift otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı. Olay saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
otomobil , ankara , kadına şiddet
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM