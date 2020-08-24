Otomobil'de LPG sızıntısı nedeniyle patlama: 3 yaralı

Olay, Kümbet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Ü isimli şahıs otomobiline gaz dolumu yaptıktan sonra cadde üzerinde seyir halindeyken araçta patlama yaşandı.

Patlama sonrası araç kontrolden çıktı

Olayda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

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İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.