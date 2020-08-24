MSÜ sınav sonuçları açıklandı
MSÜ sınav sonuçları açıklandı
Test sayısı 100 bine yaklaştı! İşte son 24 saatin koronavirüs bilançosu
Test sayısı 100 bine yaklaştı! İşte son 24 saatin koronavirüs bilançosu
Hindistan'da göçük faciası: En az 90 kişi enkaz altında
Hindistan'da göçük faciası: En az 90 kişi enkaz altında
CHP'li Öztrak: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?
CHP'li Öztrak: Milli bayram alerjiniz mi tuttu?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 24 Ağustos 2020 21:55

Otomobil'de LPG sızıntısı nedeniyle patlama: 3 yaralı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde seyir halinde giden otomobilde LPG sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil'de LPG sızıntısı nedeniyle patlama: 3 yaralı
A+ A-
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News

Olay, Kümbet Caddesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, F.Ü isimli şahıs otomobiline gaz dolumu yaptıktan sonra cadde üzerinde seyir halindeyken araçta patlama yaşandı.

Patlama sonrası araç kontrolden çıktı

Olayda araç sürücüsü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Yine aynı zanlı, yine aynı yer! 11 yıl sonra ikinci cinayetTürkiye
İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
patlama , lpg , gaz
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM