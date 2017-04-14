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  1. 14 Nisan 2017 14:48

Otomobilin camında sıkışarak can verdi

Denizli'de otomobilin camına boğazı sıkışan 5 yaşındaki Emre Aktaş, hayatını kaybetti.

Otomobilin camında sıkışarak can verdi
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Denizli'nin Çivril İlçesi'nde, 5 yaşındaki Emre Aktaş, evin önünde park halinde duran babasına ait otomobilden başına dışarı çıkartıp, kapama düğmesine basınca, yukarı doğru hareket eden camın boğazını sıkıştırmasıyla öldü.

Olay, geçen çarşamba günü, saat 18.00 sıralarında, Kıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Aktaş, çiftçi babası Mesut Aktaş'a ait, park halinde duran Otomobilin arka kapısını açıp içine girdi. Aracın içinde oynayan Emre Aktaş, daha sonra otomatik camı açtı, başını dışarı çıkardı. Bu sırada minik Emre eliyle düğmeye dokununca otomatik cam yukarı doğru hareket etti.

 
Emre Aktaş'ın boğazı, camın kapanmasıyla sıkıştı. Diğer oğlunun çığlığını duyup otomobilin yanına koşan Mesut Aktaş, nefessiz kalan Emre'yi kurtarıp, hastaneye götürdü. Ancak minik Emre, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik Emre, yapılan otopsinin ardından, dün mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

otomobil , cam , emre aktaş