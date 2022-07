Otopark tartışması kanlı bitti: Komşusunu sokak ortasında katletti

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen olayda otopark tartışması yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kan donduran olay, 7 Haziran'da Eşref Dinçer Mahallesi Kuvayi Milliye Bulvarı Hastane Yolu'nda meydana geldi. Lokman ve Nezir C. kardeşler, daha önce otopark yeri konusunda tartıştıkları apartman komşuları Hüseyin Ö. ve Yusuf A. ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Diğer aile üyelerinin de karıştığı kavgada Lokman C. vücudunun çeşitli yerlerinden, kardeşi ise kalçasından bıçakla yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Lokman C. kurtarılamadı, kardeşi ise tedaviye alındı. Polis ekipleri de Hüseyin Ö. ile Yusuf A.'yı gözaltına aldı.

'AMACIM YARALAMAK VE KORKUTMAKTI'

Yusuf A. emniyetteki ifadesinde, Lokman ve Nezir C.'ün arabalarına saldırdıktan sonra kendilerini takip ettiğini söyledi. Kayınbiraderi Hüseyin Ö. ise ifadesinde; eczaneye gittikleri sırada 2 kardeşin peşlerinden gelerek kendilerine sataştığını belirtti. Pişman olduğunu belirten Ö., "Uzun süre takip etmeleri ve sataşmaları sonrasında kovalamak için pidecinin önünden geçerken, içeriye girerek bıçak aldım. Amacım öldürmek değil; yaralamak ve korkutmaktı" dedi.

NÖBETÇİ MAHKEME 4 GEREKÇE SIRALADI

İfadelerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Yusuf A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hüseyin Ö. tutuklandı. Tutuklulukta 1 ayın dolması nedeniyle dosyayı inceleyen nöbetçi mahkeme; tanıkların ifadeleri, güvenlik kamerası görüntüleri, şüphelinin psikolojik durumu ve 'haksız tahrik'i de gözeterek Ö.'in tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Öldürülen Lokman C.'ün avukatları ise karara itiraz etti. Savcılık soruşturması sonunda Hüseyin Ö.'in, ağır ceza mahkemesinde yargılanması bekleniyor.