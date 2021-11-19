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  4. Otoparkta dehşet! Önce genç kızı, sonra kendini bıçaklayarak öldürdü

Otoparkta dehşet! Önce genç kızı, sonra kendini bıçaklayarak öldürdü

Otoparkta dehşet! Önce genç kızı, sonra kendini bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da, açık otoparkta yürüyen Z.U. (19) isimli genç kızı bıçaklayarak öldüren Muhammet Y. (22), aynı bıçakla kendini öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Bosna Caddesindeki bir açık otoparkta meydana geldi.

ÖNCE GENÇ KIZI, SONRA KENDİNİ BIÇAKLADI
Muhammet Y., otopark içerisinde yürüyen Z.U.'yu, henüz bilinmeyen nedenle bıçakladı. Genç kız kanlar içerisinde yığılırken Muhammet Y., aynı bıçağı kendisine de sapladı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Z.U. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne, Muhammed Y. ise Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

Etiketler ölüm genç kız otopark
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