Otostopçuları aracına almak istedi; gözlerini ambulansta açtı!
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Aksaray'da otostop çeken 2 kişiyi aracına almak için duran sürücü, çıkan tartışmada darbedilip, bıçaklandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında Aratol Mahallesi'nde meydana geldi. Y.A., aracıyla giderken, iddiaya göre 2 kişi otostop çekip, durdurdu. Durduran kişilerle aralarında tartışma çıkması üzerine aracından inen A., darbedilip, sol bacağından bıçaklandı. A. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli 2 kişi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından A., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol