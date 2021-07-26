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Otoyol savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Otoyol savaş alanına döndü: Çok sayıda yaralı var

Manisa'da, işçilerin taşındığı servis minibüsünün arkadan çarptığı TIR ile 4 aracın karıştığı kazada 14 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Saruhanlı ilçesi Nuriye Mahallesi kavşağında meydana geldi.

İddiaya göre, H.E. (43) idaresindeki işçi servisi, Manisa istikametinden Akhisar istikametine seyir halinde iken aynı istikamette seyir halinde ilerleyen M.M.B. (63) yönetimindekiTIR'a arkadan çarptı. Savrulan minibüs Nuriye Kavşağı kırmızı ışıklarında bekleyen A.Y.G. (49) yönetimindeki otomobile de çarptı. Karşı şeride geçen minibüs, kırmızı ışıkta beklemekte olan Ç.B. (36) yönetimindeki otomobile de çarparak durabildi.

14 KİŞİ YARALANDI
4 aracın karıştığı kazada, sürücüler yara almazken toplamda 11’i kadın, 14 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan ve yaralanan G.A. (51), H.A. (41), Ş.G. (16), T.A. (15) Saruhanlı Devlet Hastanesi’ne, K.Ö. (59), M.Ö.(53), H.A. (56), Z.O. (20), F.E. (19), S.A. (34), A.A. (49) ve M.G.(43) Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne, Y.A.(19) ve K.A.(52) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yapılan testlerde sürücülerin alkolsüz oldukları tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Etiketler Otoyol savaş kaza
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