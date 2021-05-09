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  4. Otoyolda kadına şiddet anları kamerada!

Otoyolda kadına şiddet anları kamerada!

Ankara'da, otoyol kenarında bir kadına şiddet anları cep telefonu kamerası ile kaydedilirken olay yerinde bulunan çocuğun korkuyla ağladığı görüldü.

Olay, dün akşam üzeri Gölbaşı ilçesinden Ankara-Niğde otoyoluna bağlanan varyantta yaşandı. Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, beraberindeki kadını çocuğunun yanında darp etmeye başladı. Otomobilden inen kişi, kadına yol kenarında sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. O anlar, yoldan geçen vatandaşların tepkisine neden oldu.

Saldırı anlarını cep telefonu kamerası ile kaydeden bir TIR sürücüsü de korna çalarak, kadını darp eden kişiye tepki gösterdi. Saldırgan bu sefer de TIR sürücüsünün üzerine yürüdü. Görüntülerdeki kız çocuğunun da olay sırasında panik içinde ağladığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Etiketler otoyol kaza trafik kazası
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