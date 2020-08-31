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  4. 31 Ağustos 2020 17:38

Oturduğu bankta kalp krizi geçiren adam böyle kurtarıldı!

Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde bir bankta kalp krizi geçiren adam, sağlık ekiplerinin 45 dakika boyunca kalp masajı yapmasıyla yen,den hayata döndürüldü.

Oturduğu bankta kalp krizi geçiren adam böyle kurtarıldı!
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Bilecik Belediyesi Zabıta ekipleri, Ertuğrulgazi Mahallesi 6 Eylül Caddesi üzerinde devriye gezdikleri sırada, Şakir Kalaycı’nın bank üzerinde hareketsiz olarak durduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde Kalaycı’nın kalbinin durduğunu fark eden zabıta ekipleri 112 Acil Servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede caddeye gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Kalaycı’yı yaklaşık 45 dakika kalp masajı yaparak, hayata döndürdü. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalaycı tedaviye alındı.

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