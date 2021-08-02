Oyuncu isimden 12 yaşındaki kıza cinsel istismar

Cinsel içerikli mesajlar attığı 12 yaşındaki kızla buluşmaya gidince yakalanıp yargılanan oyuncu Suat E. “Kızı 16 yaşında sanıyordum” deyince beraat etti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı “Karar, kamu vicdanını zedeleyecek” diye itiraz etti ama davada sonuç değişmedi.

35 yaşındaki oyuncu Suat E., 12 yaşında bir kıza sosyal medyada istismarda bulundu. Hazırlanan iddianameye göre; 2018'de 7. sınıf öğrencisi Ş.A., Suat E. ile sosyal medyada tanıştı. Suat E. sahte bir hesaptan kimliğini saklayarak kendisini 18 yaşında olarak tanıttı, kıza "Hiç öpüştün mü? Hiçbir şey olmaz. Takılırız sabaha kadar" gibi mesajlar atmaya başladı.

Kız, oyuncuyu engelledi ve durumu ailesine bildirdi. Kızın ağabeyi, oyuncuyla yazışarak buluşma organize etti. Oyuncu, kızla buluşacağını zannederek metrodan çıktı, kendisini Ş.A'nın ağabeyi ve mahalleli bekliyordu. Gözaltına alınan oyuncu, mesajları kabul etti ama "Ben onu 16 yaşında sanıyordum" diye kendisini savundu.

'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı

Oyuncuya 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Öte yandan oyuncunun başka kızlarla da cinsel içerikli konuşmalar yaptığı ortaya çıktı. Mahkeme oyuncuya, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldığını ancak daha az cezayı öngören 'cinsel taciz' suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Mağdurun kendi rızasıyla sanıkla konuştuğunu kaydeden mahkeme, "Mağdur yaşını 15'ten büyük olarak söyledi. Sanığın mağdurun yaşını bilecek durumda olmadığı anlaşılmıştır" dedi ve oyuncunun beraatına karar verdi.

Karara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz etti. Sanığın, yaş konusundaki savunmasının suçu değiştirmeyeceğini belirterek, "Mağdurun konuşmalardan rahatsız olup hesabını kapatması da konuşmaya rızasının olmadığını gösterir" dedi. Beraat kararının hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Ancak üst mahkeme de beraat kararını onadı.

Şaşırtan savunma

8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan oyuncu Suat E., hakime "Binlerce çocuğa oyunculuk koçu yaptım. Hiçbirine ağabeylikten başka bir şey yapmadım. Bu iddiaya inanmıyorum, inanmak istemiyorum. 12 yaşındaki bir kız çocuğuna ancak ağabeylik yaparım" dedi. Kızın yaşı hakkında yanlış bilgiler verdiğini öne süren Suat E., "Adresinin sonunda 92 ibaresi vardı, doğum tarihi sandım. Yaşına aldandığım için suçluyum ama istismar suçunu asla kabul etmiyorum" diyerek suçlamaları reddetti.

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Beraat kararına itiraz eden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Beraat kararı kamu vicdanını zedeleyecek, toplum nezdinde infiale yol açacaktır. Bahse konu suçlarda indirim uygulanmaması, beraat kararı verilmemesi kamu düzeninden olduğu kadar, adalete ve devlete olan güveni sarsmamak adına önem teşkil etmektedir" denildi.

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