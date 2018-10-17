Öz baba tecavüzünü doktor muayenesi ortaya çıkardı

Lefkoşa’ya bağlı Alaköy kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kız, tecavüze uğradığı iddiasıyla polis ekiplerince hastaneye götürüldü. KKTC Polisi Lefkoşa’ya bağlı Alaköy kasabasında yaşayan 17 yaşındaki bir kıza tecavüz edildiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

TECAVÜZ EDEN BABASI ÇIKTI

Kız çocuğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde doktor kontrolünden geçirildi. Hastanede yapılan muayenede, kız çocuğuna babasının tecavüz ettiği tespit edildi ve zanlı baba tutuklandı.

BAKANLIK DEVREDE

KKTC Polis Basın Subaylığı da babanın öz kızına tecavüz ettiği doğruladı. Zanlının bugün mahkemeye çıkarılması beklenirken KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının da konuyla ilgili devreye girdiği kaydedildi.