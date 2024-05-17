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Öz kızı için mide bulandıran paylaşım yapan kadın gözaltında

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Kayseri'de sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığı sırada 8 yaşındaki kızına müstehcen ifadeler kullanan kadın, yine canlı yayın yaptığı sırada polis tarafından gözaltına alındı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşayan S.G. (35), sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak 8 yaşındaki kızı hakkında müstehcen ifadeler kullandı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ve Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. S.G., evine düzenlenen operasyonda, canlı yayın yaptığı sırada gözaltına alındı.

Yapılan incelemede S.G.'nin 2018 yılında eşinden boşandığı, kızının velayetinin babasında olduğu ve babasıyla yaşadığı belirlendi. Gözaltına alınan S.G. hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)

Etiketler anne kadın genç anne kız çocuğu küçük kız çocuğu skandal gözaltı
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