Öz kızını katleden caniye de ''iyi hal indirimi'' kaptı

Kayseri'de, öz kızını boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan bir kişi "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimlerinden faydalandı.

Kayseri'de, B.K.’ın, kızı Ş.K. boğazından bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılandığı davada 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 20 yıl hapis cezasına çarptırıldığı karar, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.



B.K., kızı Ş.K. ile eşini darbettiği iddiasıyla tartıştı. Kavga kısa sürede kavgaya dönüştü, B.K., 2 çocuk annesi kızını boğazından bıçaklayıp öldürdü. Karakulak, ardından polisi arayıp, kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine eve gelen ekiplerin gözaltına aldığı B.K., tutuklandı.

B.K. hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. 8 Nisan'da görülen davanın karar duruşmasında sanık B.K., "Önceki ifademde ne dediysem aynen tekrar ederim. Diyecek başka bir şeyim yoktur. Kanunlara saygılıyım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık B.K.'ı önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında önce 'tahrik' indirimi uygulayıp cezayı 24 yıla ardından 'iyi hal' indirimiyle de 20 yıla düşürüp, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

İki̇ taraftan da karara itiraz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve sanık avukatı, karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Bakanlık avukatı, sanık hakkında uygulanan ‘haksız tahrik’ ve ‘iyi hal’ indirimlerinin kaldırılmasını isteyerek, ‘alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı Emre Ayan da müvekkiline verilen cezayı fazla bularak, karara itiraz etti.

İstinaf onadı

Dosyanın geldiği Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı. Ceza Dairesi'nce yerel mahkemenin verdiği kararda, usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delil ve işlemlerde herhangi bir eksikliğin olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu belirtilerek, yapılan başvuruların esastan reddine karar verildi. Oy birliği ile alınan kararın, Yargıtay temyiz yolunun açık olmak üzere verildiği ifade edildi.