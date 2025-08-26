Öz kızını taciz eden sapık kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden ve öz kızına cinsel tacizde bulunduğu itiraf eden şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sosyal medyada, kutsal kitabımıza ağır hakaretler içeren tavırlarda bulunan, 9 yaşındaki öz kızına ve çocuk parklarındaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu itiraf eden bir şahsın görüntüleri yer almıştır. Görüntüler üzerine Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemede şahsın Y.T.N. olduğu tespit edilmiş ve Ankara’da yakalanmıştır. Toplumumuzun huzur ve güvenliğini tehdit edenleri adalete teslim etmeye devam edeceğiz" dedi.

DHA