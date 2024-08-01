Öz kızlarına istismarla suçlanıyordu... Cezaevinde cinsel organını kesti

Zonguldak'ta biri 15 ve 17 yaşlarındaki iki öz kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan zanlı cezaevinde cinsel organını kesti.

Zonguldak'ta kızlarından birinin 18 haftalık hamile olduğunun ortaya çıkması sonrası 15 ve 17 yaşındaki 2 kızına da cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan E.A. (45), iddiaya göre cezaevinde cinsel organını kesti. Hastanede cinsel organı geri dikilen E.A., tedavisi sonrası cezaevine geri gönderildi.

18 Temmuz'da E.A.'nın 17 yaşındaki kızının Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ndeki muayenesinde 18 haftalık hamile olduğu ortaya çıktı. Kız çocuğu, ifadesinde E.A.'nın 2-3 yıldır kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. E.A.'nın 15 yaşındaki diğer kızı da jandarmaya, babasının kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.

Bu suçlamalar üzerie E.A. köydeki evinde jandarma tarafından gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"KİMSEDEN ZARAR GÖRMEDİM, KENDİM YAPTIM"

Yaklaşık 1 haftadır Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan E.A.'nın 25 Temmuz'da kesici alet ile cinsel organını kestiği açıklandı. Cezaevine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası E.A. ve cinsel organı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

DHA'nın haberine göre hastanede tedavi altına alınan E.A.'nın jandarmaya verdiği ifadede, organını kendisinin kestiğini, kimseden zarar görmediğini anlattı. Bir gözünde geçmişten gelen görme engeli bulunan E.A.'nın cinsel organı dikilerek taburcu edildi. E.A. yeniden cezaevine gönderildi. Öte yandan çocuklar devlet korumasına alınırken, olayla ilgili başlatılan adli süreç sürüyor.

DHA