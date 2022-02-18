Özel anaokulunda şüpheli ölüm! Küçük kızın ölüm nedeni belli oldu

Şişli'de gittiği anaokulunda uyuyan 4 yaşındaki çocuk bir daha uyanamadı. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Küçük kızın ölümüne ilişkin hazırlanan ön raporda, zatürreye bağlı kalp iltihaplanması sonucu kalp krizi geçirdiği belirtildi.

İstanbul Şişli'de bir anaokulu öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi.

İddiaya göre 4 yaşındaki Bilge A, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü.

Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi.

Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

ÖĞRETMENLER İFADE VERDİ

Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ÖN RAPOR: ZATÜRREYE BAĞLI KALP İLTİHAPLANMASI SONUCU KALP KRİZİ

Anaokulunda uyurken hayatını kaybettiği belirlenen Bilge'nin Adli Tıp'taki ön raporu açıklandı. Edinilen bilgiye göre, küçük kızın ölüm nedeninin zatürreye bağlı kalp iltihaplanması sonucu gelişen kalp krizi olduğu değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni ise asıl raporun tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.

DHA