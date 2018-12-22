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  4. 22 Aralık 2018 12:21

Özel Halk Otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, ortalık savaş alanına döndü

Erzurum'da şoförü kalp krizi geçirdiği için kontrolden çıkan Özel Halk Otobüsü park halindeki 7 otomobile çarparak durdu.

Özel Halk Otobüsü şoförü kalp krizi geçirdi, ortalık savaş alanına döndü
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Erzurum'da direksiyon başında kalp krizi geçiren Muhsin Barkın'ın (55) kullandığı özel halk otobüsü, park halindeki 7 otomobile çarptı. İçerisinde yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Barkın, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında merkez Palandöken ilçesi Kayakyolu semtinde meydana geldi. Kayakyolu- Yoncalık seferini yapan 25 H 0051 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Muhsin Barkın, duraktan hareket ettikten 20 metre sonra kalp krizi geçirdi.

Kontrolden çıkan, içerisinde yolcu bulunmayan otobüs, yol kenarında hark halinde bulunan 7 otomobile çarptı. Çevre sakinlerinin yardımına koştuğu Muhsin Barkın, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Barkın'ın yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı bildirildi. 

Hasar gören araçların sahiplerinden Coşkun Deveci, "Sabah işe gitmek üzere hazırlanırken büyük bir gürültü duyduk. Pencereden baktığımızda otobüsü araçlara vurarak durduğunu gördük. Hemen aşağı indim ve baygın halde olan şoföre yardım ettim. Gelen ambulans, şoförü hastaneye kaldırdı. Otobüsün çarpması sonucu 3 araç pert olurken 4 araçta da hasar meydana geldi" dedi. 

 
 

 

özel halk otobüsü , kalp krizi
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