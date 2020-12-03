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  4. 03 Aralık 2020 14:16

Özel halk otobüsünde sosyal mesafe kavgası kamerada

Bursa'da özel bir halk otobüsünde yolcular ile şoför arsında tartışma çıktı. İddiaya göre yolcular şoföre otobüsü uzun süre bekletip, fazla yolcu aldığını öne sürerek tepki gösterdi.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında belirli sayıda yolcu taşımalarına izin verilen toplu taşım araçlarında zaman zaman kurallara uyulmadığı görülüyor. Bursa'da bir özel halk otobüsünde yolcular ile şoför arasında önceki gün akşam saatlerinde kavga çıktı.

Otobüs içerisindeki bir yolcunun cep telefonu ile kaydettiği görüntülerde vatandaşların, fazla yolcu alınmasına ve fazla bekleme yapılmasına tepki gösterdiği görüldü. Ayrıca otobüste kalabalık nedeniyle sosyal mesafeye de uyulmadığı dikkat çekti.

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