Özel harekat polisi AK Parti Genel Merkezi'nde intihar etti

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru E.A.'nın intihar ettiğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkez binasında bir özel harekat polisi beylik tabancasıyla yaşamına son verdi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, intihar eden polisin ailevi sorunları, sağlıksal problemi olduğu ve sessiz biri olup kimseyle iletişim kurmadığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memurumuz E.A. bugün saat 15.00 sıralarında beylik tabancasıyla intihar etmiştir. Elim olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzce 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Polis memurumuza Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz" denildi.