Özel harekat polisi kocasını öldüren kadının ilk ifadesi ortaya çıktı

Samsun'da evlerinde özel harekat polisi kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi Yasemin Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Ç., evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Ç.'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Ç. kendini evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atarak kaçmak istedi. Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kaldı. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Ç.'e eşi balkondan 2 el daha ateş etti.

DEVRİYE GEZEN POLİS EKİBİ FARK ETTİ

Devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edilen Ç., 112 ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Ç.'in hastaneye geldiğinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

OLAY YERİNDE "ÖLMEDİ Mİ DAHA O?" DİYE BAĞIRDI

Karayolları Genel Müdürlüğü'nde memur olduğu öğrenilen Yasemin Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yasemin Ç.'in, polis ekiplerinin olay yerine geldiği esnada balkondan "Bunu hak ettin" dediği, gözaltı sırasında ise "Ölmedi mi daha o?" diyerek bağırdığı öğrenildi.

İFADESİNDE DARBEDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

1 çocuk annesi Yasemin Ç. sorgusunda kocasıyla aralarında boşanma tartışması yaşandığı ve kendisini darbettiğini iddia ettiği öğrenildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Yasemin Ç., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Yasemin Ç., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.