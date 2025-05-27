Özel hastanede skandal! Hayatını kaybeden kadının cenazesi kayboldu

Adana'da bulunan bir özel hastanede tedavi gören 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının yakınları cenazeyi teslim almak için hastaneye gittiklerinde ise cenazenin kaybolduğu ortaya çıktı....

Adana'daki bir özel hastanede yaklaşık bir haftadır tedavi gören 76 yaşındaki D.K., hayatını kaybetti. Cenazeye almaya gelen aile üyeleri, cenazeyi bulamayınca büyük şok yaşadı. Annesinin cenazesi kaybolan kadın, "Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım" dedi.

"Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu"

Annesi vefat eden ardından cenazenin kayıp olmasıyla büyük şok yaşayan 52 yaşındaki kızı A.Y. "Bir haftadır annem yoğun bakımda yatıyordu. Saat 11.00'de vefat haberini aldık. Damadım teşhis etti. İşlemler yapıldı, cenazeyi Edirne'ye götürmek için uçağımız hazırlandı. Cenazeyi teslim almaya geldik ama ortada cenaze yoktu. Karıştırmışlar. Akşam 16.00'dan beri annemin cenazesi yok. Şaka gibi bir şey. Ben acımı bile yaşayamadım"dedi.

Cenaze gönderildiği ilçeden geri getirildi

Ailenin dikkati nedeniyle yapılan çalışmada vefat eden D.K.’nin cenazesinin karıştırılıp başka bir aileye verildiği ortaya çıktı. Yakınları vefat eden başka bir aileye verile D.K.’nin cenazesinin şehre yaklaşık 130 kilometre uzaklıktaki Feke ilçesine gönderildiği belirlendi. Cenazeyi götürenler, ilçeden tekrar yola çıkarak naaşı hastaneye getirdi. Acılı aile bir kere daha cenazesini teşhis edip teslim aldı. D.K.'nin cenazesi bu kez Adana Şehir Hastanesine morguna kaldırıldı. Yapılacak işlemlerin ardından cenazenin defin edileceği Edirne'ye götürüleceği bildirildi.

"Kendi çabalarımızla imkanlarımızla cenazemizi bulduk"

Kayınvalidesini kaybeden H.Y., "Kendi çabalarımızla imkanlarımızla cenazemizi bulduk. Feke’ye götürüldüğünü öğrendik. Cenaze aracıyla 3,5 saat yol yapmışlar. Allah'tan bizim cenazemiz fethi kabir olmadan bulduk. Eğer bulamasaydık, fethi kabirden sonrası daha zordu. Kesinlikle hakim kararı alınması gerekiyordu. Bugün defnedilen cenazelerin hepsinin açılması gerekiyordu. Bu cenazeyi alan ve teslim edenin hatası yüzünden oldu bunlar. Biz zaten acımızı yaşıyoruz. Buraya geldik bir de cenazemizi bulamayınca şoke olduk. Bu olan komedi filmlerinde oluyor"dedi.

"Annemin cenazesini 4 saat sonra buldum"

Annesini kaybeden ve yaşadıklarını anlatan A.Y. ise hastaneye tepki gösterdi. Annesinin cenazesinin kayıp olmasıyla şok yaşadığını aktaran Yazıcıoğul, "Sonuna kadar bu hastaneden şikayetçiyim. Bu başkasının a başına gelebilirdi. Ben annemin cenazesini 4 saat sonra buldum" dedi.

İHA