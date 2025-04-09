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Özel okulda kriz: Öğretmenler iş bıraktı, veliler protesto etti

Özel okulda kriz: Öğretmenler iş bıraktı, veliler protesto etti
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Ankara'nın Sincan ilçesinde özel bir okulda 3 aydır maaşlarını alamadıklarını iddia eden öğretmenler iş bıraktı. Çocuklarının ders alamadığını öğrenen veliler okulu protesto etti.

Başkent Ankara'da bulunan özel bir kolejde iddiaya göre, öğretmenler 3 aydır maaş alamadıkları için iş bıraktı. 

Öğretmenlerin derse girmediğini öğrenen veliler okulun önünde toplanarak, okul yönetimini protesto etti. Okulun servisi olmadığını ve öğrencilerin sivil araçlar ile eve götürüldüğünü, bugün de öğrencilerin eğitim alma hakkını engellediğini belirten veliler, okul yönetimi ile görüşmek istedi. 

Okul yönetiminden kimse ile görüşemeyen veliler, çocuklarının mağdur olduğunu ve kimseden bir bilgi alamadıklarını söyledi. Bir vatandaş, "3 ay önce de okulda bir sıkıntının olduğu belliydi. Okul yönetimi ile bunu konuşmak istediğimde, bir beyefendi okul müdürüymüş kendisi. Dedim ki sıkıntılar var okulda. Bana dedi ki, 'eğer beğenmiyorsanız alın'. Ben bir anda sinirlendim 'siz bir eğitimcisiniz, nasıl böyle bir kelimeyi kullanabilirsiniz, ben bir veli olarak bu okulda bir sıkıntı olduğunu söylüyorum ama siz bana çocukları okuldan alın, başka okula verin diyorsunuz'. Böyle bir eğitimci olamaz, böyle bir düşünce olamaz" dedi.

İHA

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Etiketler özel kolej kriz öğretmenler protesto ankara sincan veliler
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