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  4. 08 Haziran 2017 08:37

Özel tim destekli dev operasyon

İstanbul'da, özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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İstanbul'da, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan" aranan 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri ve helikopter desteğiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan aranması bulunan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Maltepe ilçesi merkezli Beylikdüzü, Avcılar ve Bakırköy'ün de aralarında bulunduğu bölgelerde 59 adreste 59 şüpheliye yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında zanlıların adreslerindeki aramalar sürüyor.

AA

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