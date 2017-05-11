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  4. 11 Mayıs 2017 18:13

Palalı saldırgana 3 yıl hapis cezası

Gezi olaylarında dehşet saçan şahıs 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Palalı saldırgana 3 yıl hapis cezası
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Gezi olaylarındaki "palalı saldırgan" Sabri Çelebi hakkında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gezi Parkı eylemlerinde Taksim'de gösteri yapan gruptakilere palayla saldırdığı iddiasıyla yargılanan Sabri Çelebi'nin de aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında karar çıktı. Mahkeme Çelebi'yi 4 kişiyi kesici aletle yaraladığı gerekçesiyle toplam 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklardan Murat Ertik'e de bir kişiyi yaraladığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezası veren mahkeme, diğer sanıkların beraatine hükmetti.  İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sabri Çelebi,  Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Çelebi son savunmasında, "Kimseye saldırmadım. Onlar bize saldırdı. Kendimizi koruma amaçlı hareket ettik" dedi. 

DHA

hapis , ceza , palalı saldırgan