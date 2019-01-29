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  4. 29 Ocak 2019 10:46

Palu Ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Kemiklerin sırrı çözüldü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan anne ile kızı arama çalışmalarında bulunan kemiklerin hayvan kemiği olduğu belirlendi.

Palu Ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Kemiklerin sırrı çözüldü
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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Tütünçiftlik Sahili'nde, 11 yıl önce kızı Melike ile kayıp olan Meryem Tanhal'ı arama çalışmaları kapsamında yapılan kazıda bulunan kemiklerin, Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemeleri tamamlandı. Kemiklerin hayvan kemiği olduğu ortaya çıktı.

Palu ailesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, bir süre önce Körfez ilçesi Tütünçiftlik Sahili'ndeki 2 ayrı bölgede iş makinesiyle yapılan kazıda bulunan kemik parçaları, Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan inceleme sonunda kemiklerin hayvan kemiği olduğu tespit edildi.

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise devam ediyor.

DHA

kocaeli , körfez , kemik , palu ailesi
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