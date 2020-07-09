''Paralar nerede'' diye soran 15 Temmuz gazisi için geri adım

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası kapsamında toplanan bağış paralarının kendilerine ödenmediği gerekçesiyle eylem yapan 15 Temmuz gazilerinden Ufuk Yeğin hakkında soruşturma açan Adalet Bakanlığı, gelen tepkiler üzerine geri adım attı. Soruşturmayı bir gün önce kamuoyu gündemine getiren CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu hadsiz işlemi yapanlar hakkında soruşturma başlatılmalı” dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin gazileri ile şehit yakınları, “15 Temmuz Dayanışma Kampanyası” kapsamında toplanan ve yaklaşık üç buçuk yıldır kendilerine ödenmeyen bağış paralarıyla ilgili geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde eylem düzenlemişti. AK Parti Genel Merkezi önünde de eyleme katılan gaziler, polis müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Adalet Bakanlığına bağlı Ayaş Açık Ceza İnfaz Koruma Müdürlüğü bünyesinde şoför olarak çalışan Ufuk Yeğin hakkında, katıldığı eylemde Fox Tv Ana Haber’e demeç verdiği gerekçesiyle kurum tarafından idari soruşturma açılmıştı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in, Yeğin’e açılan soruşturmayı kamuoyu gündemine getirmesinin ardından duruma sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi.

‘HÜKÜMET GAZİLERE GÖZ DAĞI VERİYOR’

Tepkilerin artması üzerine Yeğin’e açılan soruşturma, “Herhangi bir disiplin cezası ile cezalandırılmamasına” denilerek hızla sonuçlandırıldı. Yeğin’le bir kez daha görüşen Emir, “15 Temmuz gazisine televizyon kanalına röportaj verdi diye soruşturma açmak hadsizliktir. Gazi, sadece hakkını istemiştir ve hakkını istemesi de son derece doğaldır. Soruyor gazilerimiz, bizim için toplanan paraları niye bize hâlâ vermediniz diyorlar. Buna karşılık hükümet, gazileri darp etmeyi ve her türlü yolla susturmayı tercih ediyor. Gözdağı vermek için soruşturma bile açıyor” dedi.

Emir, şunları söyledi: “Biz gündeme getirdiğimiz için bu soruşturmayı şimdi durdurdular ve cezalandırmaktan vazgeçtiler. Ama aslında bu hem gazilere hem de hak arayan herkese bir gözdağı vermektir. Bu gündeme gelmeseydi, basında konu olmasaydı bu gazimiz muhtemel ki bir ceza alacaktı. Bunu yapanlar hakkında. Bir 15 Temmuz gazisine televizyona görüş verdi diye soruşturma açacak kadar hadsiz ve hukuksuz işlem yapanlar hakkında mutlaka soruşturma başlatılmalı ve kim varsa arkasında ortaya çıkartılmalı.”