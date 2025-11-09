Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi.
Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 8 şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Böylece, dün gözaltına alınan iş yeri sahibi K.O. ve 2 vardiya amiriyle birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 11’e yükselmiş oldu.
DHA
