Parfüm fabrikasındaki faciada gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 11'e yükseldi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 7 kişinin de yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. 8 şüpheli polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Böylece, dün gözaltına alınan iş yeri sahibi K.O. ve 2 vardiya amiriyle birlikte gözaltına alınan kişi sayısı 11’e yükselmiş oldu.

DHA