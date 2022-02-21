Park halindeki araca çarptı, iki kadın ölümden döndü

İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren sürücü, park halindeki bir araca çarparken facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul Kağıthane’de kiralık bir araçla çıkmaz sokağa giren sürücü, park halindeki bir araca çarptı. Durumu fark eden iki kadın, koşarak gelip sürücüyü durdurmaya çalıştı. Ancak kadınları dikkate almayıp kaçmaya çalışan sürücü, park halindeki araçlara çarpıp takla attı. Pencereden çıkıp aracı kontrol eden sürücü kaçıp gitti. Polis, kiralama şirketinden kimlik bilgilerinin ulaştığı sürücüyü kısa sürede yakaladı.