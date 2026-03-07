Park halindeki kamyonette acı manzara: Öğretmen ölü bulundu

Bilecik Söğüt'te park halindeki bir kamyonette hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin sınıf öğretmeni E.K. olduğu belirlendi.

Bilecik'in Söğüt ilçesi Orta Mahalle Eskişehir Caddesi üzerinde bu sabah saatlerinde duran bir kamyonet, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Yol kenarında park halinde bulunan aracın içindeki sürücünün tepki vermediğini gören duyarlı vatandaşlar, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Olay yerine hızla intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, araç içerisindeki şahsın yaşamını yitirdiği saptandı. Yapılan kimlik sorgusunda, vefat eden kişinin Söğüt’e bağlı Küre Köyü'nde bulunan Dursun Fakıh İlkokulu’nda görev yapan sevilen sınıf öğretmeni E.K. olduğu tespit edildi.

Kalp krizi şüphesi

E.K.'ün cansız bedeni otopsi işlemleri için Söğüt İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmelerine göre, talihsiz öğretmenin kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği tahmin ediliyor.

İHA