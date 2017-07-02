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  4. 02 Temmuz 2017 17:52

Park halindeki otobüs alev alev yandı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde park halindeyken yanan otobüste büyük çapta hasar oluştu.

Park halindeki otobüs alev alev yandı
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Pınarbaşı Mahallesi'nde yol kenarındaki boş bir arazide park halinde bulunan tur otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevler, aracın ön tarafını sardı. Alevleri gören mahalle sakinleri itfaiye ve polise haber verdi.

Polis ekipleri araçları ve vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Etraftaki kuru otların tutuşmasıyla daha da büyüyen yangına, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. 

Otobüsün alev alev yanması ve ekiplerin yangına güçlükle müdahale etmesi AA muhabirlerince görüntülendi. 

Yangın, yakındaki ağaçlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi. 

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede otobüste kimsenin bulunmadığı anlaşıldı. 

AA

antalya , otobüs