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  4. 28 Ağustos 2018 00:16

Parkta bu halde bulundu...

Adana'da ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu şahıs parkta öldürülmüş halde bulundu.

Parkta bu halde bulundu...
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Adana’da ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu şahıs  park içerisinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.

Velit Gökduman’dan haber alamayan ağabeyi bugün 21.00 sıralarında  polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Güney  Yıldızı Parkı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu  polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin göğsünden  tabancayla vurularak öldüğünü belirledi.

Polislerin incelemesinde de ölen kişinin kayıp başvurusu yapılan Velit  Gökduman olduğu tespit edildi. Velit Gökduman’ın cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında ise tabanca  bulundu. Tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken olay hakkında  soruşturma başlatıldı.

AA

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