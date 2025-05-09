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Parkta buldu, su sanıp içince hastanelik oldu

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Zonguldak'ta annesi ile birlikte gittiği parkta içki içenlerin geride bıraktıkları şişedeki alkolü su sanıp içen 5 yaşındaki minik çocuk hastanelik oldu.

Zonguldak'ta annesi R.A. (27) ile parka giden Ö.A. (5), parkta içki içenlerin geride bıraktıkları şişedeki alkolü, su olduğunu düşünerek içtikten sonra fenalaştı. Tedavisinin ardından taburcu olan Ö.A.'nın annesi R.A. ise polis merkezine gidip parkta alkol alıp şişelerini geride bırakanlar hakkında şikayette bulundu.

Olay, geçen hafta, Alaplı ilçesindeki Yeni Siteler Mahallesi Eyüp Yaman Çocuk Parkı’nda meydana geldi. R.A., çocuğu Ö.A.’yı arkadaşlarıyla oynaması için öğle saatlerinde parka götürdü. Parkta, gece alkol alanların bıraktığı şişedeki içkiyi su sanıp içen Ö.A. fenalaştı. Diğer çocuklar, durumu R.A.'ya bildirdi. R.A., oğlunun durumundaki değişiklikleri fark edip, Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Ö.A.'nın kan değerlerinin yükseldiği belirlendi. R.A. durumu polise bildirirken, parkta alkol şişesi bırakan ve çocuğunun bu duruma düşmesine neden olanlara tepki gösterdi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENDE OLMASINI İSTİYORUZ’

Çocukların daha güvenli olması için yetkililerin çocuk parklarında gerekli önlemleri almasını isteyen ve polise şikayette bulunan R.A., "Çocuğumu buraya parka getirmiştim. Bu parktaki masada benim çocuğum içki şişesini buluyor. Su sanıp içiyor. Bu durumu diğer çocuklar gelip bana söylüyor. Ö.A., içki içti diye ben de direkt çocuğumu acile götürüyorum. Durumu anlatıyorum. Bana, ‘Bir şey olmaz’ diye cevap veriyorlar. Sonra kan tahlili yapılıyor. 2 saat sonra kan değerleri yükseliyor. Serum takıyorlar. Serum taktıklarında polis geliyor. Olayı soruyorlar. Ben de olduğu gibi anlatıyorum. Ertesi gün emniyete gidip tekrar olayı tekrar anlattım. Aldığım cevap ‘Sen neredeydin.’ Ben zaten parkta olduğumu söylüyorum. Bundan dolayı beni suçluyorlar. Biz istiyoruz ki, çocuklarımız burada daha güvenli bir şekilde oynasınlar. Ben gölge gibi çocuğumun arkasında mı duracağım? Yetkililerin sesimi duymasını istiyorum" diye konuştu. Yaşananlardan dolayı korktuğunu söyleyen Ö.A. ise "Ben şişe gördüm, içtim. Sonra hastaneye gittik. Serum taktılar, kan aldılar. Sonra çıkardılar beni. Bir daha bilmediğim bir şeyi içmeyeceğim" diye konuştu. (DHA)

DHA

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Etiketler Zonguldak park Çocuk alkol su şişesi
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